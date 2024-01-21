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Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip 14'üncü galibiyetini alırken; Pınar Karşıyaka ise 6'ncı kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka\'yı 93-63 mağlup etti
21.01.2024 - 22:21,
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SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 6, Guduric 4, Melih Mahmutoğlu 11, Sertaç Şanlı 17, Hamza Mestoğlu 4, Şehmus Hazer 8, Papagiannis 14, Wilbekin 9, Motley 12, Emre Ekşioğlu 8

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 2, Thomas Akyazılı 3, Martin 5, Vitto Brown 7, Carey 18, McCollum 8, Furkan Haltalı 2, Hilliard 10, Hakan Sayılı 3, Mert Celep 5

1'İNCİ PERİYOT: 16-18

İLK YARI: 45-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-48

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka'yı sahasında 93-63 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip 14'üncü galibiyetini alırken; Pınar Karşıyaka ise 6'ncı kez mağlup oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Nick Calathes, Marko Guduric, Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı ve Hamza Mestoğlu ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Kelan Martin, Vitto Brown ve Vernon Carey'den oluştu. Karşılaşmaya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, Carey ve Brown ile skor üretti ve ilk 4 dakikayı 6 sayı farkla önde geçti: 5-11. Periyodun ilerleyen bölümünde kenardan gelen oyuncularının skor katkısıyla Fenerbahçe farkı kapatsa da ilk periyodu Pınar Karşıyaka 16-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 3 dakikadan kısa bir sürede bulduğu 7-0'lık seri ile skoru 23-18'e getirdi. Bu dakikanın ardından oyundaki etkinliğini daha fazla hissettiren sarı-lacivertiler, Motley ve Wilbekin ile etkili oldu ve ilk yarının bitimine 5.19 kala farkı çift hanelere çıkardı: 31-20. Periyodun son bölümünde Motley ile etkili olan Fenerbahçe, ilk yarıyı 45-30 önde kapattı.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe, Sertaç Şanlı ile üst üste sayılar buldu. Periyodun bitimine 6.21 kala farkı 22'ye çıkaran sarı-lacivertli ekip, rakibine molayı aldırdı: 57-35. Periyodun son bölümünde farkı koruyan sarı-lacivertliler, son periyoda 71-48 önde girdi.

4'üncü periyotta da rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen ve farkı daha da açan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 93-63 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup etti - Son Dakika
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