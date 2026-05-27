Fenerbahçe Beko Play-off\'ta Öne Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Erokspor'u 94-72'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Ahmet Tatlıcı, Yener Yılmaz
Fenerbahçe: Birch 5, Baldwin 9, Onuralp Bitim 10, Jantunen 11, Hall 10, Tucker 19, Melih Mahmutoğlu 13, Melli 6, Metecan Birsen 8, Tarık Biberoviç, Zagars 3, Emre Ekşioğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Erokspor: Egehan Arna 6, Simmons 11, Thurman 14, Love 8, Galloway 8, Cornelie 8, Crawford 11, Pangos 2, Thomas Akyazili, Ahmet Düverioğlu 4, Ozan Yılmaz, Metehan Akyel
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 28-19 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 45-32 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 66-49 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
