Fenerbahçe Beko Play-off\'ta Öne Geçti

27.05.2026 23:54
Fenerbahçe Beko, Erokspor'u 94-72 yenerek play-off çeyrek finalinde 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Erokspor'u 94-72'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Ahmet Tatlıcı, Yener Yılmaz

Fenerbahçe: Birch 5, Baldwin 9, Onuralp Bitim 10, Jantunen 11, Hall 10, Tucker 19, Melih Mahmutoğlu 13, Melli 6, Metecan Birsen 8, Tarık Biberoviç, Zagars 3, Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Erokspor: Egehan Arna 6, Simmons 11, Thurman 14, Love 8, Galloway 8, Cornelie 8, Crawford 11, Pangos 2, Thomas Akyazili, Ahmet Düverioğlu 4, Ozan Yılmaz, Metehan Akyel

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 28-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 45-32 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 66-49 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

