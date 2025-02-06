Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Yendi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i 78-67 mağlup ederek 17. galibiyetini aldı.

06.02.2025 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya), Guido Giovannetti (İtalya)

Fenerbahçe Beko: Zagars 5, Hayes-Davis 20, Guduric 10, Colson 4, Sertaç Şanlı, Hall 6, McCollum 19, Tarık Biberovic 7, Birch, Melli 3, Pierre 4, Bango

Real Madrid: Campazzo 11, Smith 6, Abalde 6, Fernando 5, Tavares 7, Ibaka 6, Garuba 5, Rathan-Mayes 3, Gonzalez 2, Llull 7, Feliz 9, Ndiaye

1. Periyot: 16-16

Devre: 40-28

3. Periyot: 58-47

Beş faulle çıkan: 37.12 Fernando (Real Madrid)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Real Madrid takımını 78-67 mağlup etti.

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 17. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 3'ü üst üste olmak üzere 13. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk 3 dakika 43 saniyesinde iki takım da sayı kaydedemedi. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko dış atışlardan, Real Madrid ise boyalı alandan skor üretti ve ilk periyot 16-16 berabere tamamlandı.

İkinci periyodun büyük bir bölümü başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Çeyreğin son 2 dakika 25 saniyesinde 12-0'lık seri yakalayarak farkı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte dış atışlardan üst üste basketler bulan Real Madrid, 25. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 46-41. Oyun üstünlüğünü eline alarak farkı yeniden çift hanelere çıkaran sarı-lacivertli takım, son periyoda 58-47 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta özellikle Hayes-Davis'in skorer oyunuyla farkı 20 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 78-67 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Angolalı pivot Jilson Bango, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sarı-lacivertli oyuncular da takip etti.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Real Madrid, Fenerbahçe, Basketbol, Etkinlik, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:08:23. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.