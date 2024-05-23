Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Şampiyonluk İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Şampiyonluk İçin Mücadele Edecek

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final\'de Şampiyonluk İçin Mücadele Edecek

Fenerbahçe Beko, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de ikinci kez şampiyonluk için mücadele edecek. Fenerbahçe Beko, Real Madrid, Panathinaikos ve Olympiakos takımlarıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Sarı-lacivertli ekip, 18. sezonunda altıncı kez Dörtlü Final'de yer alacak ve 2017 yılında olduğu gibi tekrar şampiyonluk için mücadele edecek. Normal sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off turunda tarihe geçerek tur atlayan ilk takım oldu. Nigel Hayes-Davis ise sezonun en iyi ilk 5'ine seçildi.

23.05.2024 11:45
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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Beko, organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için parkeye çıkacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak organizasyonda Türkiye'den Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ve Yunanistan'dan da Panathinaikos ile Olympiakos takımları şampiyonluk mücadelesi verecek.

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 18. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından sonra altıncı kez Dörtlü Final'de yer alacak.

2017 yılında kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu başarıyı tekrar etmeye çalışacak.

Normal sezonu 6. sırada tamamladı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip 14 kez rakiplerine kaybetti. İlk 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarını ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaştıktan sonra çıkışa geçerek play-off oynama hakkı kazandı.

Play-off'ta tarihe geçti

Play-off turunda normal sezonu 3. sırada tamamlayan Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşen Fenerbahçe Beko, ilk 2 maçı deplasmanda oynadı. Fransa'daki ilk maçı 95-91 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 93-88 mağlup ayrıldı.

İstanbul'da oynanan üçüncü maçı taraftarının önünde 89-78 kazanarak seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Beko, dördüncü maçı iç sahada 65-62 kaybetti.

Fransa'da oynanan serinin beşinci maçında uzatmalarda rakibini 80-79 yenmeyi başaran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, play-off'ta beşinci maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.

Nigel Hayes-Davis en iyi ilk 5'te

Fenerbahçe Beko'da bu sezon ALBA Berlin karşısında attığı 50 sayıyla rekor kıran Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine seçildi.

Bu sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı maçlarda 492 sayı atan ABD'li basketbolcu; Real Madrid'den Favundo Campazzo, normal sezonun da en değerli oyuncusu (MVP) seçilen AS Monaco'dan Mike James, Panathinaikos'tan Mathias Lessort ve Kendrick Nunn'la birlikte ilk 5'teki yerini aldı.

Kadro

???????Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Melih Mahmutoğlu, Scottie Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Metecan Birsen, Yiğit Hamza Mestoğlu (Türkiye), Nigel Hayes-Davis, Nate Sestina (ABD), Nick Calathes (Yunanistan), Amine Noua (Fransa), Marko Guduric (Sırbistan), Dyshawn Pierre (Kanada), Tyler Dorsey (Yunanistan/ABD), Yam Madar (İsrail)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Şampiyonluk İçin Mücadele Edecek - Son Dakika

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