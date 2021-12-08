Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Zenit ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. hafta maçında yarın deplasmanda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşacak.

St. Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 15. sırada yer alıyor.

Geride kalan 13 haftada 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Zenit ise 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, rakibi ile daha önce Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi gördü.