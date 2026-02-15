Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u Mağlup Etti

15.02.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 76-88 yenerek 20. hafta sonunda liderliğini sürdürdü.

Salon: Ankara

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Kerem Yılmaz

Türk Telekom: Devoe 2, Usher 2, Trifunovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Alexander 13, Allman 20, Berkan Durmaz 2, Smith 14, Bankston 9, Ata Kahraman 3

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 6, Bacot 9, Wilbekin 12, Mert Emre Ekşioğlu 6, Onuralp Bitim 8, Boston 19, Horton-Tucker 4, Melih Mahmutoğlu 14, Colson 2, Jantunen 8, Demircan Demir

1. Periyot: 20-20

Devre: 36-48

3. Periyot: 58-70

Beş faulle çıkanlar: 30.26 Mert Emre Ekşioğlu, 38.46 Bacot (Fenerbahçe Beko), 38.06 Bankston, 38.40 Berkan Durmaz (Türk Telekom)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 76-88 mağlup etti.

Ligde 18. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko liderliğini sürdürürken başkent ekibi 8. mağlubiyetini yaşadı.

Maça 6 sayılık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk bölümü 10-4 önde geçti. Türk Telekom hücumlarında istediği sonuçları alamazken konuk ekip, serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı 9'a (8-17) kadar çıkardı. Savunmadaki etkisini hücuma yansıtmayı başaran ev sahibi ekip, farkı 2'ye (17-19) indirdi. Kalan bölümde Jantunen'in serbest atıştan bulduğu sayıya, Allman üçlükle cevap verdi ve ilk çeyrek 20-20 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyodun başında Mert Emre Ekşioğlu'nun sayısına Smith'in üçlüğüyle karşılık veren Türk Telekom, maçta ilk kez öne (23-22) geçti. Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla yeniden üstünlüğü yakaladı: 30-32. Pota altında etkisini artıran konuk ekip, farkı çift hanelere (31-41) çıkardı. Kalan dakikalar karşılıklı sayılarla geçerken Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 48-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da karşılıklı sayılar bulurken Fenerbahçe Beko, çeyreğin sonuna 4 dakika 49 saniye kala farkı 16'ya (45-61) yükseltti. Son bölümde Türk Telekom farkı tek haneye (9) indirmeyi başarsa da konuk ekip aldığı molanın ardından etkisini artırdı ve son 10 dakikaya 12 sayılık (58-70) avantajla girdi.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 88-76 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NZ Poliklinik’ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık NZ Poliklinik'ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
İkizi olsa bu kadar benzemez İşte Erling Haaland’ın dublörü İkizi olsa bu kadar benzemez! İşte Erling Haaland'ın dublörü
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi Bir buket 7 bin TL Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bir buket 7 bin TL!
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı

20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:46
Beşiktaş’a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
Beşiktaş'a RAMS Başakşehir karşısında yıldız isminden kötü haber
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
19:05
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
Canlı anlatım: Karşılaşmada goller üst üste
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:39
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 21:19:09. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.