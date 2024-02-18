Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası\'nı kazandı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-67 yenerek şampiyon oldu. İlk çeyreği önde kapatan Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve kupayı kazandı.

18.02.2024 17:51  Güncelleme: 18:03
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Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen

Anadolu Efes: Larkin 17, Braynt 15, Erten Gazi 2, Ercan Osmani 7, Pleiss 2, Rıdvan Öncel, Clyburn 16, Thompson 5, Erkan Yılmaz 3

Fenerbahçe Beko: Calathes 10, Mert Emre Ekşioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes 12, Sertaç Şanlı, Motley 15, Şehmus Hazer 3, Wilbekin 18, Tarık Biberovic 8, Guduric 7

1. Periyot: 20-26

Devre: 35-42

3. Periyot: 49-63

Beş faulle oyundan çıkan: 38.10 Thompson (Anadolu Efes), 39.15 Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

Karşılaşma, iki tarafın karşılıklı sayılarıyla başladı. Özellikle periyodun son bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 26-20 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi başlayan taraf, sarı-lacivertli ekip oldu. Aldığı ribauntları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, 13. dakika içinde farkı 12 sayıya (20-32) çıkardı. Anadolu Efes ise hızlı hücumlar ve 3 sayılık basketlerle aradaki farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı biraz daha açan sarı-lacivertliler, final çeyreğine 63-49 üstün girdi.

Son periyotta Anadolu Efes, zaman zaman etkili olmaya çalışsa da oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 80-67 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika

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