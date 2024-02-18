Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen
Anadolu Efes: Larkin 17, Braynt 15, Erten Gazi 2, Ercan Osmani 7, Pleiss 2, Rıdvan Öncel, Clyburn 16, Thompson 5, Erkan Yılmaz 3
Fenerbahçe Beko: Calathes 10, Mert Emre Ekşioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes 12, Sertaç Şanlı, Motley 15, Şehmus Hazer 3, Wilbekin 18, Tarık Biberovic 8, Guduric 7
1. Periyot: 20-26
Devre: 35-42
3. Periyot: 49-63
Beş faulle oyundan çıkan: 38.10 Thompson (Anadolu Efes), 39.15 Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.
Karşılaşma, iki tarafın karşılıklı sayılarıyla başladı. Özellikle periyodun son bölümünde üç sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 26-20 önde kapattı.
İkinci periyoda iyi başlayan taraf, sarı-lacivertli ekip oldu. Aldığı ribauntları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, 13. dakika içinde farkı 12 sayıya (20-32) çıkardı. Anadolu Efes ise hızlı hücumlar ve 3 sayılık basketlerle aradaki farkın açılmasını engellemeye çalıştı. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-35 önde gitti.
Üçüncü periyotta farkı biraz daha açan sarı-lacivertliler, final çeyreğine 63-49 üstün girdi.
Son periyotta Anadolu Efes, zaman zaman etkili olmaya çalışsa da oyun üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 80-67 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika
CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi.
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?