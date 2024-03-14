Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i farklı mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i farklı mağlup etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Valencia Basket'i 118-88 mağlup ederek rekor kırdı. Sarı-lacivertli takım, 18. galibiyetini alırken, Valencia Basket 16. mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe Beko, bir sonraki maçta Barcelona'yı konuk edecek.

14.03.2024 23:01  Güncelleme: 23:03
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Aare Halliko (Estonya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Dorsey 28, Hayes-Davis 21, Noua 7, Sertaç Şanlı, Motley 8, Wilbekin 20, Tarık Biberovic 12, Guduric 8, Sestina 6, Papagiannis 2, Madar 2

Valencia Basket: Jones 7, Pangos 6, Anderson 12, Inglis 10, Davies 18, Harper 12, Puerto 3, Reuvers 6, Pradilla 7, Lopez-Arostegui 2, Jovic, Ojeleye 5

1. Periyot: 22-19

Devre: 57-37

3. Periyot: 85-61

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Valencia Basket'i sahasında 118-88 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 18. galibiyetine imza atarken, Valencia Basket 16. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, bir sonraki maçta 20 Mart Çarşamba günü bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

Tyler Dorsey'in dış atışlarıyla karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, maçın 15. dakikasında Nigel Hayes'in üç sayılık basketiyle 11-0'lık seri yakaladı: 14-5. Valencia Basket ise bu dakikadan sonra orta mesafeden bulduğu sayılarla aradaki farkı azaltmaya çalıştı ve 1. çeyrek Fenerbahçe'nin 22-19 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte savunma sertliği artıran Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in dış atışlardaki isabetiyle hücumdaki etkili performansına devam etti. Rakibinin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, Wilbekin'in son saniyede bulduğu üç sayılık basketle farkı 20'ye çıkardı ve soyunma odasına 57-37 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında Fenerbahçe Beko, Tyler Dorsey ve Amine Noua'nın basketleriyle rakibine karşı etkili oldu. Sonrasında sarı-lacivertliler, 27. dakikada Guduric'in üçlüğüyle farkı 29 sayıya kadar çıkardı: 76-47. Valencia Basket ise bu çeyrekte boyalı alandan bulduğu basketlerle aradaki farkı azaltmaya çalıştı. Fenerbahçe Beko da Johnathan Motley'in pota altındaki etkili performansıyla farkın azalmasına izin vermedi ve üçüncü çeyrek 85-61 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyrekte Tarık Biberovic ile hucümda etkili olan Fenerbahçe Beko, savunma güvenliğini de elden bırakmadı. Dış atışlardaki etkili performansına bu çeyrekte de devam eden sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 118-88 kazandı.

Fenerbahçe Beko rekor kırdı

Fenerbahçe Beko, attığı 24 üçlükle THY Avrupa Ligi tarihinde bir maçta en fazla üçlük atan takım oldu. Ayrıca sarı-lacivertliler, attığı 118 sayıyla kendi adına en yüksek skora ulaştığı karşılaşmayı oynadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'i farklı mağlup etti - Son Dakika

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