Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin IV'ü kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin IV'ü kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv forması giyen 28 yaşındaki gard Wade Baldwin IV'ü kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Baldwin IV, sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna katılan beşinci isim oldu. Geçtiğimiz sezon Maccabi Tel Aviv formasıyla EuroLeague'de başarılı bir performans sergileyen oyuncu, 17.4 sayı, 4.9 asist ve 2.5 ribaund ortalamasıyla oynadı.

10.07.2024 12:41
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Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv forması giyen 28 yaşındaki gard Wade Baldwin IV kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması dahilinde köklü bir değişikliğe devam ediyor. Son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv forması giyen Wade Baldwin IV kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. 28 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, Devon Hall, Nicolo Melli, Bonzie Colson ve Erten Gazi'nin ardından sarı-lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı beşinci isim oldu.

Kariyerinde Memphis Grizzlies, Portland Trail Balzers, Toronto Raptors, Bayern Münih, Baskonia ve Maccabi Tel Aviv formaları giyen 1.93 boyundaki oyun kurucu, geçtiğimiz sezon Maccabi Tel Aviv formasıyla 30 EuroLeague maçında 17.4 sayı, 4.9 asist ve 2.5 ribaund ortalaması yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin IV'ü kadrosuna kattı - Son Dakika

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