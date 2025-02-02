Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu
Fenerbahçe Beko: McCollum 14, Metecan Birsen 6, Hall 16, Colson 10, Birch 4, Melli 6, Melih Mahmutoğlu 27, Hayes-Davis 6, Hamza Mestoğlu 3, Zagars 8, Tarık Biberovic
Yalovaspor Basketbol: McConico 24, Johnson 15, Kadir Bayram, Krampelj 15, Nichols 18, Yiğit Onan 10, Ege Özçelik 3, Sherfield 9, Peterka
1. Periyot: 27-25
Devre: 48-44
3. Periyot: 75-67
5 faulle çıkan: Dk. 36.55 McConico (Yalovaspor Basketbol)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 100-94 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Yalovaspor'u 100-94 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?