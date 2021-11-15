Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada yer alıyor.

Ligde aynı galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise 14. sırada bulunuyor.