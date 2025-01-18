Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i 98-86 yenerek ikinci yarıda gösterdiği performansla öne çıktı.

18.01.2025 00:17
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'i 98-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, ikinci yarıda çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jasikevicius, "Oyuncuları ve taraftarı kutluyorum. Çok farklı iki yarı oynadık. İlk yarıda sahaya doğru zihniyetle çıkmadık. İkinci yarıdan önce konuştuk ve her şey değişti. İkinci yarı bizim için fantastik oldu. Bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada kaydettiği 20 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Marko Guduric'in performansını da değerlendiren Litvanyalı çalıştırıcı, "Bize çok katkı veriyor. Savunmada ve hücumda ondan çok şey bekliyoruz. İsteklerimize çok güzel tepki veriyor. Bu performansının devam etmesini istiyorum. Bu kapasiteye sahip bir oyuncu." diye konuştu.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde birçok maçta çift haneli farklarla geriye düştüklerinin hatırlatılması üzerine Jasikevicius, "Bunun bir problem olduğunu biliyoruz. Dönüş olunca sıkıntı olmuyor ama kaybedince tabii ki problem. Bu sezon çok fazla şey değişti ama yine sahamızda yavaş başlıyoruz. Bunun sebebini bilmiyoruz. Bu sorunun üzerine gidiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko, Basketbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i Mağlup Etti - Son Dakika

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