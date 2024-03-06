Fenerbahçe, Belçika deplasmanında galibiyet arıyor

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hem Süper Lig hem de bu organizasyonu şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı RSC Anderlecht Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, rakiplerini iyi analiz ettiklerini dile getirdi.

Union Saint-Gilloise'ı oyuncularına iyi anlattıklarını aktaran Kartal, "Rakibimiz iyi mücadele ediyor, koşan bir takım. Organize bir oyun oynuyorlar. Bunların hepsini izledik ve oyuncularımıza anlattık. Biz de güçlü bir takımız. Kaliteli oyunculara sahibiz. Bu turnuvanın başından beri söylüyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Burada elimizden geleni yapıp, İstanbul'a iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Türkiye ligi ve Konferans Ligi şampiyonluğunun ikisini de istiyorum." diye konuştu.

Yarın en iyi kadroyu sahaya sürmeyi amaçladıklarını aktaran Kartal, "3 günde bir maç oynuyoruz ama en önemli maç yarınki maçımız. Elimdeki oyuncuların en idealine yakınını sahaya sürmeye çalışıyorum. Batshuayi duygusal bir çocuk, iyi bir oyuncu. Onu ne zaman oynatacağımızı, hangi maçta neler vereceğini iyi biliyorum. Onu iyi tanıdım. Bizim için lig de Avrupa maçları da çok önemli. Yarın sabah karar vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonu çok önemsediklerinin altını da çizen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karakterli bir takıma sahibiz. Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de buradan elendi. Biz bugüne kadar çok maç oynadık. Milli takıma gidenler yarın 50. maçını oynayacak. Bu çok yüksek bir rakam. Bu kolay değil. Bugün Liverpool'da 13 sakat oyuncu var. Bütün futbol adamları çok maç oynamaktan yakınıyor. Fazla maç oynadığımız için o gün (MKE Ankaragücü) takımımızı konsantre edemedik ve kupadan elendik. Yarın geçebiliriz ya da elenebiliriz ama bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor."

Batshuayi: "Rakibi hafife almamalıyız"

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi ise rakiplerini hafife almamaları gerektiğini belirtti.

Karmaşık bir maç olacağını belirten Batshuayi, "İyi bir rakiple oynayacağız. Hiçbir şekilde hafife almamamız gereken bir rakip ve bunun bilincindeyiz. Genel anlamda güzel bir maç olacak. Benim açımdan burada olmak büyük bir keyif ve mutluluk. Arkadaşlarım, ailem yarın maçta olacak. Dolayısıyla böyle bir ambiyansta maç oynayacak olmak benim için büyük bir keyif olacak. Büyüdüğüm yer burası, benim için özel. İyi bir performans ortaya koymak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Union Saint-Gilloise kalecisi Anthony Moris'in küçüklükten takım arkadaşı olduğunu aktaran Batshuayi, "Onunla karşılaşacak olmak benim için keyifli olacak. Yarın hakem düdüğüyle elimden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorum. Hocamızla gerçekten iyi anlaşıyorum. Bana güvenini fazlasıyla hissediyorum, sürekli iletişim halindeyiz. Her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Bu da normal bir durum olmalı. O beni ne zaman kullanması gerektiğini gayet iyi biliyor. Tabi karar onun çünkü patron o." diye konuştu.

Belçika futbolunun gelişiminden memnun olduğunu da vurgulayan Batshuayi, "Analizde konuştuğumuz her şeyi burada anlatamam ama ofansif anlamda gerçekten tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız ama ben de kendi takımıma çok güveniyorum. Biz güçlü bir takımız. Bizim de hızlı ve güçlü defans oyuncularımız mevcut." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.