Fenerbahçe - Benfica: 7 Yıl Sonra Beraberlik
Spor

Fenerbahçe - Benfica: 7 Yıl Sonra Beraberlik

21.08.2025 00:19
Fenerbahçe, Benfica ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda 0-0 berabere kaldı. Rövanş 27 Ağustos'ta.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde karşılaştığı Benfica ile 7 yıl sonra yine yenişemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Benfica ile golsüz berabere kaldı. Rakibiyle 7. kez kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, 2. beraberliğini aldı. Söz konusu süreçte Fenerbahçe 2 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı.

İki ekip resmi maçlarda son 14 Ağustos 2018'de Şükrü Saracoğlu'nda karşılaşırken, mücadele 1-1'lik beraberlikle noktaladı.

Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Portekiz ekiplerine karşı 13 maç

Sarı-lacivertliler Portekiz ekipleriyle oynadığı müsabakalarda bugüne kadar Vitoria SC'ye karşı 2 galibiyet, Braga'ya karşı 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve Porto'ya karşı ise 2 yenilgi yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

23:18
İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
