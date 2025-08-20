Fenerbahçe - Benfica: İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
Fenerbahçe - Benfica: İlk Yarı Golsüz Geçti

Fenerbahçe - Benfica: İlk Yarı Golsüz Geçti
20.08.2025 23:01
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, Benfica ile oynadığı ilk yarıyı 0-0 tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ tarafta topu alan Aursnes, pasını ceza sahası dışındaki Rios'a aktardı. Rios'un ceza sahası önünden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can uzanarak gole engel oldu. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can, üst köşeye giden topu sağına uzanarak son anda kornere çeldi.

34. dakikada Szymanski'nin ceza yayının önünden yaptığı sert vuruşta top kaleci Trubin'de kaldı.

38. dakikada Semedo, topu sağ taraftan ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası üzerinde iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda kaleci Trubin topu kontrol etti.

42. dakikada Oosterwolde'nin ceza sahası dışından uzak mesafeden sert şutunda kaleci Trubin uzanarak topu çıkardı.

Hakemler: Daniel Siebert, Dominik Schaal, Jan Seidel

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran

Yedekler: Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Benfica: Anatolii Trubin, Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl, Richard Rios, Enzo Barrenechea, Florentino Luis, Fredrik Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis

Yedekler: Samuel Soares, Rafael Obrador, Franjo Ivanovic, Leandro Barreiro, Andreas Schjelderup, Gianluca Prestianni, Henrique Araujo, Tiago Gouveia, Gonçalo Oliveira, Joao Veloso, Leandro Santos, Diogo Prioste

Teknik Direktör: Bruno Lage

Sarı kartlar: Jhon Duran (Fenerbahçe), Enzo Barrenechea (Benfica) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
