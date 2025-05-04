Fenerbahçe Beşiktaş'a 1-0 Mağlup - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beşiktaş'a 1-0 Mağlup

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Taraftar, başkan Ali Koç ve yönetime istifa çağrısı yaptı.

04.05.2025 21:19
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaptı. Karşılaşmada ev sahibi Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski, En-Nesyri 11'i ile çıktı. Konuk ekip Beşiktaş ise Mert Günok, Svensson, Pualista, Masuaku, Emrecan, Chamberlain, Hadziahmetovic, Rashica, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında iki takımda gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 34'üncü dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Masuaku'nun sağ taraftan kullandığı kornerde top ceza sahası içerisindeki Talisca'nın eline çarptı. Hakem Yasin Kol bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gedson Fernandes 36'ncı dakikada gol şansını değerlendiremedi. 44'üncü dakikada Mert Müldür'ün hatalı pasında araya giren Gedson Fernandes topu boş ağlara gönderdi: 0-1

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında iki takımda etkili olamadı. Karşılaşmanın 72'nci dakikasında Fenerbahçe beraberlik şansını kaçırdı. Serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın şutunda kaleci Mert kurtarışıyla gole engel oldu.

Karşılaşmayı Siyah-beyazlılar 1-0 üstünlükle kazanırken Jose Mourinho sezonu derbi kazanamadan tamamladı.

FENERBAHÇE TARAFTARI YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİ

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe taraftarı başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi. Tüm taraftar grupları 'Ali Koç İstifa ve Yönetim İstifa' sloganları attı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beşiktaş'a 1-0 Mağlup - Son Dakika

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