Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 Yenildi

Trendyol Süper Lig derbisinde Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 kaybederek şampiyonluk umudunu yitirdi.

04.05.2025 21:37
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını tüketti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, rakibine pozisyon vermezken ilk net pozisyonunu 26. dakikada Talisca ile değerlendiremedi. Orta alan mücadelesi şeklinde devam eden müsabakada siyah-beyazlı ekip, korner sonrasında ceza sahasında oluşan karambolde Talisca'nın elle müdahalesi neticesinde penaltı kazandı.

Müsabakanın 36. dakikasında Gedson Fernandes'in penaltı vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. İlk yarının son bölümünde savunmada Mert Müldür'ün hatalı geri pasında Gedson Fernandes, 44. dakikada topu ağlara gönderdi ve soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıda baskılı bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. Beşiktaş savunmasını aşmayı başaramayan sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında adeta havlu attı.

Derbi kazanamadı

Fenerbahçe, bu sezon derbi galibiyeti elde edemedi.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında evinde Galatasaray'a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Ligde deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, evinde de rakibine aynı skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da sahasında Galatasaray ile oynadığı derbiyi 2-1 yitirdi.

Puan alamadığı ve gol atamadığı tek takım Beşiktaş

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a karşı gol atamadı ve puan almayı başaramadı.

Siyah-beyazlılar dışında tüm takımlardan puan alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile bu sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da gol atamadı.

17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduktan sonraki 17 müsabakasında yenilgi yaşamamıştı.

Bu süreçte 13 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 17 maçın ardından yine Beşiktaş'a aynı skorla mağlup oldu.

Kadıköy'de "Yönetim İstifa" sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından başkan Ali Koç ve yönetim aleyhine uzun süre tezahüratta bulundu.

İrfan Can Eğribayat penaltıda başarılı oldu

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş karşısında penaltı kurtardı.

İrfan Can, 36. dakikada Gedson Fernandes'in penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 Yenildi - Son Dakika

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