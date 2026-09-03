Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde son 30 maçta 197 kart gösterildi - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde son 30 maçta 197 kart gösterildi

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. İki takım arasındaki son 30 lig derbisinde hakemler 20 kırmızı ve 77 sarı kart olmak üzere toplam 197 kart çıkardı. Beşiktaş 103 kartla daha hırçın görünürken, Fenerbahçe 94 kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde oynanan lig derbilerinde çıkan sarı ve kırmızı kartların sayısı dikkati çekiyor.

İki takım arasında yapılan son 30 lig maçında hakemler 20 kez kırmızı, 77 kez de sarı kartına başvurdu.

Beşiktaş daha "hırçın"

Rekabetteki son 30 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 14 kırmızı ve 89 sarı olmak üzere toplam 103 kart gösterildi.

Fenerbahçe'ye 6 kırmızı, 88 sarı kart

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 30 derbide 94 kez kart gördü. Sarı-lacivertli futbolculara, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 88 de sarı kart çıktı.

Fenerbahçe, rakibi karşısında oynadığı son 12 lig maçında kırmızı kart görmedi. Sarı-lacivertlilerin siyah-beyazlılar karşısında müsabakayı 10 kişi tamamladığı son karşılaşma, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynandı.

Pandemi sebebiyle liglere ara verilirken iki takım, 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş'ın sahasında karşılaşmış, maçın 25. dakikasında Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muric direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Son 10 derbide 65 kart çıktı

İki takım arasında yapılan son 10 müsabakada futbolcular, 4 kırmızı ve 61 sarı kartla cezalandırıldı.

Geçen sezon ligde oynanan iki mücadelede de Fenerbahçe rakibine karşı üstünlük kurmayı başardı. Bu maçlarda hakemler Beşiktaşlı futbolculara 1 kırmızı, 6 sarı kart gösterirken, sarı-lacivertli oyunculara ise 8 kez sarı kart çıkardı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 10 derbide siyah-beyazlı futbolculara 4 kırmızı ve 31 sarı, sarı-lacivertli oyunculara ise 30 sarı kart çıktı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde son 30 maçta 197 kart gösterildi - Son Dakika

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