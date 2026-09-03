Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarını İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda ısınma, pas ve taktik çalışmaları yapıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile dar alanda yapılan pas oyunlarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İHA
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