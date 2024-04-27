Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için stada geldi

Spor

- Fenerbahçe derbi için stada geldi

İSTANBUL - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında evinde oynanacağı Beşiktaş derbisi için stada ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da başlayacak mücadelede Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu zorlu müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerden yola çıktı ve Ülker Stadyumu geldi. Stada ilk ulaşan Fenerbahçe kafilesi oldu.