Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı derbi maçta ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel idmanlar yaptı.

Fenerbahçe yarınki idmanla derbi maçın hazırlıklarını tamamlayacak.