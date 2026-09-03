Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yoğun bir tempoyla devam etti. Futbolcular, son antrenmanda taktiksel ve bireysel idmanlarla maçın planını uyguladı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş'ı derbi maçta ağırlayacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel idmanlar yaptı.
Fenerbahçe yarınki idmanla derbi maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi taktik çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?