Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarın oynanacak; tek eksik Asensio
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio forma giyemeyecek. Derbi öncesinde Anderson Talisca'nın sözleşmesi feshedildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek ligdeki ilk puanlarını aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde de Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek puanını 6 yaptı.
Tek eksik Asensio
Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.
TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde kafa travması yaşadığı için gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu ile iyileşen Mert Günok, yarınki maçta forma giyebilecek.
Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
İsmail Kartal'ın mağlubiyeti yok
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı 5 kez rakip oldu.
Bu maçların 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1 mücadelede ise rakibiyle berabere kaldı.
Kapalı gişe
Beşiktaş derbisi için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Fenerbahçeli taraftarlar, yarınki mücadelede tribünlerin tamamını dolduracak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yarın oynanacak; tek eksik Asensio - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?