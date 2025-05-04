Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Değişiklik Yaptı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Değişiklik Yaptı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 3 değişiklikle sahaya çıktı. Mert Müldür döndü, eksikler var.

04.05.2025 19:20
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçında ilk 11'de görevlendirdiği Filip Kostic'i cezası nedeniyle oynatamazken, Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çekti.

Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür ve Sebastian Szymanski'yi yeniden 11'de değerlendirdi.

Beşiktaş derbisinde kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Mert Müldür'den oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ikilisini görevlendiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'ya şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Burak Kapacak, Levent Mercan, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

Mert Müldür derbiye yetişti

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Beşiktaş derbisinde yerini aldı.

Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan ve birkaç idmanda takımla çalışabilen Mert Müldür, derbide takımını yalnız bırakmadı.

Mert, müsabakaya ilk 11'de başladı.

Dört eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin, derbi kadrosunda yer almadı.

Talisca ilk kez eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusu Anderson Talisca, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.

Ligde 2 sezon Beşiktaş formasını giyen ve etkili bir performans ortaya koyan Talisca, uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e döndü.

Derbiye ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, eski takımına karşı sarı-lacivertli formayla ilk kez rakip oldu.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde geniş güvenlik önemleri alındı.

Stat civarındaki yollar trafiğe kapatılırken, içeri girişlerde taraftarların üzeri arandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Değişiklik Yaptı - Son Dakika

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