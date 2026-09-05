Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk yarı 1-1 bitti; goller Skriniar ve Rıdvan'dan - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk yarı 1-1 bitti; goller Skriniar ve Rıdvan'dan

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk yarı 1-1 bitti; goller Skriniar ve Rıdvan\'dan
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'yi Skriniar öne geçirirken, Beşiktaş'a dengeyi Rıdvan Yılmaz getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Orkun'un ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trossard'ın şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.

22. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Olaitan'ın yerden sert vuruşunda kaleci Ederson uzanarak meşin yuvarlağı son anda çeldi.

26. dakikada sağ taraftan Brown'ın uzun kullandığı taç atışında top kale önünde Agbadou'dan sekti. Burada bulunan Skriniar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

38. dakikada sol taraftan Trossard'ın ayağının dışıyla savunma arkasına uzun pasında Rıdvan ceza sahası sol çaprazında topla buluştu. Rıdvan'ın uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 1-1

43. dakikada sağ tarafta topu alan Greenwood, çalımlarla ceza sahası girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi

Yedekler: Mert Günok, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kojo Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Leonard Trossard, Dusan Vlahovic

Yedekler: Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Yılmaz, Hyeon-Gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Goller: Milan Skriniar (dk. 26) (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (dk. 38) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Mason Greenwood (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk yarı 1-1 bitti; goller Skriniar ve Rıdvan'dan - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk yarı 1-1 bitti; goller Skriniar ve Rıdvan'dan - Son Dakika
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