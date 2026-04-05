Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisinde İlk Yarısı Golsüz

SÜPER Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbi maçta karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Talisca" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Beşiktaş ise, "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe ilk dakikada gole yaklaştı. Asensio'nun ceza sahasına gönderdiği pasla penaltı noktasına yakın bir noktada buluşan Nene, rakibinden sıyrıldıktan sonra rahat pozisyonda şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı. 10'uncu dakikada sağ kanattaki Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahasındaki Oh kafayı vurdu. Bu pozisyonda Ederson gole izin vermedi. Seken topla buluşan Cerny'nin yakın mesafeden şutunda ise top savunmadan sekerek kornere çıktı. 25'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdaki serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi. 40'ıncı dakikada sağ taraftaki Cerny'nin pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

ASENSIO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Marco Asensio, 19'uncu dakikada Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bir süre sahada tedavi uygulanan oyuncu, kısa süre kendini denedi. Maça devam edemeyen Asensio, 24'üncü dakikada yerini Fred'e bıraktı.