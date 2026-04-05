Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisinde İlk Yarısı Golsüz
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe - Beşiktaş Derbisinde İlk Yarısı Golsüz

05.04.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi, ilk yarı itibarıyla 0-0 sona erdi.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbi maçta karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Talisca" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Beşiktaş ise, "Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe ilk dakikada gole yaklaştı. Asensio'nun ceza sahasına gönderdiği pasla penaltı noktasına yakın bir noktada buluşan Nene, rakibinden sıyrıldıktan sonra rahat pozisyonda şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı. 10'uncu dakikada sağ kanattaki Orkun Kökçü'nün ortasında ceza sahasındaki Oh kafayı vurdu. Bu pozisyonda Ederson gole izin vermedi. Seken topla buluşan Cerny'nin yakın mesafeden şutunda ise top savunmadan sekerek kornere çıktı. 25'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdaki serbest vuruşta topun başına geçen Talisca'nın şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi. 40'ıncı dakikada sağ taraftaki Cerny'nin pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

ASENSIO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Marco Asensio, 19'uncu dakikada Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bir süre sahada tedavi uygulanan oyuncu, kısa süre kendini denedi. Maça devam edemeyen Asensio, 24'üncü dakikada yerini Fred'e bıraktı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:40:40. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.