Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Kaleciler Göz Kamaştıracak - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Kaleciler Göz Kamaştıracak

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Kaleciler Göz Kamaştıracak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, iki takımın kalecileri büyük önem taşıyor. Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok ve Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in performansı, takımları adına kritik bir rol oynayacak. Mert Günok bu sezon 40 maçta 42 gol yerken, Livakovic ise 35 maçta 39 gol gördü. İki kalecinin de derbi heyecanı yaşayacağı maçta, gösterecekleri performans büyük merak konusu.

26.04.2024 11:11
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Sivas'ta yaşadığı kritik puan kaybı sonrası lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e çıkan Fenerbahçe, 33 haftada topladığı 51 puanla dördüncü sıradaki Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakada Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok, Fenerbahçe'de ise Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in forma giymesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekipte 2021-2022'den beri görev yapan 35 yaşındaki Mert Günok ile sarı-lacivertlilerde ilk sezonunu geçiren 29 yaşındaki Livakovic'in derbide ortaya koyacağı performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Mert Günok, 40 maçta 42 gol yedi

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 40 müsabakada kalesinde 42 gol gördü.

35 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 27, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 9 maçta forma giydi.

Ligde 30 gol yiyen Mert Günok, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise rakip takımların 11 kez fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Deneyimli kaleci, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta görev alırken sadece 1 gol yedi.

Mert'in 9. derbi heyecanı

Mert Günok, kariyerinde 9. kez derbi heyecanı yaşayacak.

Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 6 derbide kaleyi korudu.

Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 15 gol gördü.

Livakovic, 35 maçta kalesinde 39 gol gördü

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 35 maçta forma giydi.

Süper Lig'de çıktığı 29 müsabakada 27 gol yiyen Hırvat file bekçisi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise kaleyi koruduğu 6 maçta 12 gole engel olamadı.

Dominik Livakovic, ligde 11, Avrupa'da ise 2 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Hırvat kaleci, sarı-lacivertli takımda üçüncü kez derbi heyecanı yaşayacak.

Sezon başında ülkesinin Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 29 yaşındaki file bekçisi, yeni takımında ilk derbisine Beşiktaş maçıyla çıkmıştı. Daha sonra golsüz sona eren Galatasaray derbisinde forma giyen Livakovic, tek golü Beşiktaş ile oynadıkları maçta yedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Kaleciler Göz Kamaştıracak - Son Dakika

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