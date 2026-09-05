Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde VAR'da Polonyalı Kwiatkowski görev yapacak
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski olacak. Karşılaşmanın hakem ataması, iki takımın da yakından takip ettiği derbi öncesi netleşti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide VAR'da Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.
Kaynak: İHA
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