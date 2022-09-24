SPOR Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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SPOR Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti

24.09.2022 11:09

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam ettiİSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşuları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti. Antrenmana milli takımlarda bulunan isimler katılmadı. Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor tedbir amaçlı; Rennes maçındaki bir pozisyonda kale direğine çarparak sakatlanan Luan Peres de tedavisi devam ettiği için antrenmana çıkmadı. Norveç milli takımının kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in henüz İstanbul'a gelmediği bildirilirken, dün itibariyle idmanlara çıkmaya başlayan Serdar Aziz ise bugünkü antrenmana da katıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SPOR Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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