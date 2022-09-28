Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti

28.09.2022 20:25
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

YORUMLAR
500
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 03:12:51. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement