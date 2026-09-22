Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Beşiktaş\'ı 72-59 yenerek 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nı müzesine götürdü.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarındaki 4 kupayı da alırken Jasikevicius, Alimpijevic'e karşı üst üste 6. finali kazandı.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken başantrenörlerin savaşını 6. kez Sarunas Jasikevicius kazandı.

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler, parkeden 72-59'luk skorla galip ayrılarak şampiyonluğu elde etti. Son yıllarda Türkiye'de iki ezeli rakibin finallere damga vurmasıyla Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic de 6. kez finallerde karşı karşıya geldi. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında hem lig hem kupa finalinde sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar karşılaşırken, bu süreçteki 4 kupayı da Fenerbahçe müzesine götürdü. 2025 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kupayı kazanan 85-83'lük skorla Jasikevicius'un öğrencileri oldu. Bugün oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sonucuyla birlikte Litvanyalı başantrenör, üst üste 6. finalde de Sırp başantrenöre üstünlük sağladı.

Kaynak: İHA
FenerbahçeBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan’dan ABD’de önemli mesaj: Türkiye’ye yatırım yapan kazanır Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret Arakçi BM Genel Kurulu için New York’ta Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta
Alo Adalet 135 tüm Türkiye’ye geliyor 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek
İtalya’dan şaşırtan karar 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek
Apartmanda katliam 2’si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
23:39
Süper Lig’de 1.66 milyar Euro’luk facia
Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia
23:31
Amedspor’da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
23:22
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
22:43
Trump, Erdoğan’ı övmeye doyamadı Yaptığı uyarı da dikkat çekici
Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 00:06:14. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement