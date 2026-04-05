Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Penaltı ile Yendi

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 84 Levent Mercan), Guendouzi, Kante, Nene, Asensio (Dk. 24 Fred), Musaba (Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu), Talisca (Dk. 58 Cherif)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 86 Salih Uçan), Asllani (Dk. 67 Rashica), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 67 Cengiz Ünder), Olaitan, Oh (Dk. 90 Mustafa Hekimoğlu)

Gol: Dk. 90+11 Kerem Aktürkoğlu (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45+5 Ersin Destanoğlu, Dk. 52 Ndidi, Dk. 78 Rıdvan Yılmaz, Dk. 90+7 Agbadou, Dk. 90+10 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 68 Nene, Dk. 81 Oosterwolde, Dk. 90+14 Ederson (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasıyla ceza yayında toplu buluşan Guendouzi sert vurdu, kaleci Ersin uzanarak topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada kullanılan korner atışında Kante, Guendouzi'yle paslaştı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Gökhan Sazdağı ters kafa vuruşuyla topu kendi filelerine yolladı. Ancak VAR uyarısı sonrasında korner atışında topun hareketli olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

61. dakikada Gökhan Sazdağı'nın geri pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Cherif'in yerden vuruşunda kaleci Ersin gole engel oldu.

73. dakikada Rıdvan'ın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaitan, bekletmeden sağdan ceza alanına giren Cengiz Ünder'e pasını aktardı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sert vurdu, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.

74. dakikada Archie Brown, Cengiz Ünder'den kaptığı topu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağdan ceza alanına giren Cherif'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin ayağıyla müdahale ederek topu kornere yolladı.

90+7. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Nene, ceza sahasında Agbadou ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

90+11. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.