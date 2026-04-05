Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Penaltı ile Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Penaltı ile Yendi

05.04.2026 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, derbide Beşiktaş'ı 90+11. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltısıyla 1-0 mağlup etti.

Stat: Chobani

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 84 Levent Mercan), Guendouzi, Kante, Nene, Asensio (Dk. 24 Fred), Musaba (Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu), Talisca (Dk. 58 Cherif)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi (Dk. 86 Salih Uçan), Asllani (Dk. 67 Rashica), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 67 Cengiz Ünder), Olaitan, Oh (Dk. 90 Mustafa Hekimoğlu)

Gol: Dk. 90+11 Kerem Aktürkoğlu (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45+5 Ersin Destanoğlu, Dk. 52 Ndidi, Dk. 78 Rıdvan Yılmaz, Dk. 90+7 Agbadou, Dk. 90+10 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 68 Nene, Dk. 81 Oosterwolde, Dk. 90+14 Ederson (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Talisca'nın pasıyla ceza yayında toplu buluşan Guendouzi sert vurdu, kaleci Ersin uzanarak topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada kullanılan korner atışında Kante, Guendouzi'yle paslaştı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Gökhan Sazdağı ters kafa vuruşuyla topu kendi filelerine yolladı. Ancak VAR uyarısı sonrasında korner atışında topun hareketli olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

61. dakikada Gökhan Sazdağı'nın geri pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı alan Cherif'in yerden vuruşunda kaleci Ersin gole engel oldu.

73. dakikada Rıdvan'ın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Olaitan, bekletmeden sağdan ceza alanına giren Cengiz Ünder'e pasını aktardı. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sert vurdu, savunmanın ayak koyduğu meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.

74. dakikada Archie Brown, Cengiz Ünder'den kaptığı topu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, sağdan ceza alanına giren Cherif'e pasını aktardı. Bu futbolcu karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ersin ayağıyla müdahale ederek topu kornere yolladı.

90+7. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Nene, ceza sahasında Agbadou ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

90+11. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Penaltı ile Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:54:54. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Penaltı ile Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.