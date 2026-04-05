Fenerbahçe Beşiktaş\'ı Yendi, Kutlama Yenilendi

Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet, Beşiktaş derbisinin ardından galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 90+11. dakikada penaltıdan bulduğu golden sonra Kadıköy'de büyük bir sevinç yaşandı.

Taraftarlar tezahüratlar söylerken, futbolcular da birbirlerine sarılarak galibiyetin keyfini çıkardı. Teknik Direktör Domenico Tedesco da tribünleri selamlayarak, yumruk şov yaptı. Daha sonra tüm futbolcular Okul Açık Tribünü önüne giderek taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı ve galibiyeti birlikte kutladı. - İSTANBUL