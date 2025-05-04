Fenerbahçe - Beşiktaş: İlk yarı sonucu 0-1 - Son Dakika
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Fenerbahçe - Beşiktaş: İlk yarı sonucu 0-1

Trendyol Süper Lig'deki derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı.

04.05.2025 21:25
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- Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası Arthur Masuaku'nun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

26. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Oğuz Aydın, sağ taraftan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası yakınında iyi yükselen Anderson Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok soluna uzanarak topu çıkardı.

34. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Arthur Masuaku, topu ceza sahasına ortaladı. Altıpas içinde Anderson Talisca'nın Mustafa Erhan Hekimoğlu ile mücadelesinde top Brezilyalı futbolcunun eline çarptı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Gedson Fernandes'in yerden vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, sağına uzanarak topu çıkardı.

44. dakikada savunmadan topla birlikte çıkan Arthur Masuaku, sağ tarafa uzun bir pas gönderdi. Savunmada Mert Müldür'ün kafayla geriye pasında kaleci İrfan Can Eğribayat önde yakalandı. Ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Gedson Fernandes, yerden vuruşunda meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 0-1

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Burak Kapacak, Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Emrecan Terzi, Alex Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Rafa Silva

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Gol: Gedson Fernandes (dk.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe - Beşiktaş: İlk yarı sonucu 0-1 - Son Dakika

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