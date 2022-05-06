Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı! - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!

06.05.2022 21:35
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer listesindeki Alexander Sörloth'u transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcü için Alman ekibi Leipzig ile masaya oturdu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Alexander Sörloth'u renklerine bağlamak için harekete geçti.

FENERBAHÇE, SÖRLOTH'U BONSERVİSİYLE İSTİYOR

NTV Spor'un haberine göre, Yeni sezonda santrfora takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Alexander Sörloth'untransferi için Leipzig ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan Norveçli golcüyü bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.

Yılın transfer çalımı! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcüye imza attırıyor

20 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Crystal Palace'tan 20 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, İspanyol temsilcisi Real Sociedad'a kiralanmıştı. 26 yaşındaki forvet, La Liga'da 29 maçta 3 gollük performans sergiledi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!

Alexander Sörloth, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı! - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
21:35 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!
21:34 Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu kurşun yağmuruna tuttu
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 21:43:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement