Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antremanıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma çalışmaları yapan ekip, antrenmanı kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle tamamladı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
