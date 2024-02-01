 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

01.02.2024 15:29
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Antrenman pas çalışmalarının ardından çift kale maçlarla devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:15:49. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement