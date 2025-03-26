Fenerbahçe Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenman ile Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamlayarak maçın oynanacağı kente hareket edecek. - İSTANBUL