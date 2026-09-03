Fenerbahçe, Brezilyalı Anderson Talisca\'nın sözleşmesini karşılıklı feshetti

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 75 resmi maça çıkan Talisca, 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.