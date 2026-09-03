Fenerbahçe, Brezilyalı Anderson Talisca'nın sözleşmesini karşılıklı feshetti
Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Sarı-lacivertli formayla 75 resmi maça çıkan Talisca, 44 gol ve 7 asist üretti.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Talisca'ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.
Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 75 resmi maça çıkan Talisca, 44 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: İHA
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