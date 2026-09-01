Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos'u 1 yıllığına İtalyan ekibi Parma'ya kiraladı
Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un bir yıllığına İtalyan kulübü Parma'ya kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunun devre arasında kadroya katılan Diego Carlos'un 1 yıllığına Parma'ya kiralandığı bildirildi.
(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un bir yıllığına İtalyan kulübü Parma'ya kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunun devre arasında kadroya katılan Diego Carlos'un 1 yıllığına Parma'ya kiralandığı bildirildi.
Kaynak: ANKA
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