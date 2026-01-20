Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor - Son Dakika
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor

20.01.2026 13:47
Fenerbahçe, 69 milyon euroluk borcunu ödeyerek bu akşam itibarıyla Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıyor.

Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, borcunu kapatarak bu akşam itibarıyla Bankalar Birliği'nden çıkıyor.

69 MİLYON EUROLUK BORÇ KAPATILDI

343 Digital'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki 69 milyon euroluk borcunu tamamen ödedi. Bu gelişmeyle birlikte kulüp, bu akşam itibarıyla anlaşmadan resmen ayrılacak.

YÖNETİMDEN DAHA ÖNCE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, ocak ayının ilk günlerinde yaptığı açıklamada kulübün Bankalar Birliği anlaşmasından bu ay içerisinde çıkacağını duyurmuştu. Bugün yaşanan gelişme, bu açıklamayı doğruladı.

    Yorumlar (1)

  • hakan1122 hakan1122:
    çok şükür kurtuluyoruz ve bu durum Fenerbahçe için süper bir haber böylelikle transfer limiti hem de hem de faizden kurtulduk... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
