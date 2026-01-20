Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, borcunu kapatarak bu akşam itibarıyla Bankalar Birliği'nden çıkıyor.
343 Digital'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki 69 milyon euroluk borcunu tamamen ödedi. Bu gelişmeyle birlikte kulüp, bu akşam itibarıyla anlaşmadan resmen ayrılacak.
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, ocak ayının ilk günlerinde yaptığı açıklamada kulübün Bankalar Birliği anlaşmasından bu ay içerisinde çıkacağını duyurmuştu. Bugün yaşanan gelişme, bu açıklamayı doğruladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)