Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı

Fenerbahçe, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2024 yılında Atletico Madrid'den transfer edilen Çağlar Söyüncü, 75 maça çıkarken 4 gol atıp 3 de asist yaptı.