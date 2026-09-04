Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı
Fenerbahçe, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. 2024'te Atletico Madrid'den transfer edilen Çağlar, sarı-lacivertli formayla 75 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.
Fenerbahçe, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
2024 yılında Atletico Madrid'den transfer edilen Çağlar Söyüncü, 75 maça çıkarken 4 gol atıp 3 de asist yaptı.
Kaynak: İHA
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