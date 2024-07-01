Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transferi için Atletico Madrid'e 8,5 milyon avro ödeyecek

Spor

Fenerbahçe, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 8,5 milyon avro ödeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 8 milyon 500 bin avro bonservis bedelinin 4 yıllık süreçte 7 taksitle ödeneceği belirtildi.

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin ise yarı yarıya paylaşılacağı aktarıldı.