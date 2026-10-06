Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanı hazırlığını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Futbolcular günü pas çalışmaları ve bireysel idmanlarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.