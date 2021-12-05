Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa Ligi'ne havlu atan Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşma öncesinde 24 puana sahip sarı-lacivertliler, ligde 4. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamadı. Cezalı Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak da maç kadrosunda yer almıyor. Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Ronaldo Mendes kadroda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Min Jae, Szalai, Tisserand, Crespo, Gustavo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut, Berisha

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim Ay, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Umar Aminu, Pohjanpalo.

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 69: Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda sol çaprazdan ceza sahasına giren Szalai, topu kale sahasına çevirdi. O bölgede Serdar Dursun sağ ayağıyla kayarak tek vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

İLK YARI

Dakika 35: Rossi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berisha, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı fakat yerden yavaş giden top, kaleci Gökhan'da kaldı.

Dakika 19: Mesut Özil'in pasıyla ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Berisha, sol ayağıyla sert vurdu fakat top yandan farklı şekilde auta gitti.

Dakika 16: Ferdi sağ kanattan yerden ortaladı, ön direkte savunma topu Berisha'ya gelmeden önce kornere gönderdi. Bu arada hakem Zorbay Küçük, Berisha'nın Selim'e faul yaptığını tespit etti.

Dakika 12: Fenerbahçe öne geçti! Rossi sağ kanattan ortayı yaptı, yerden seken topa kale sahası ön çizgisinin üzerinde Berisha kafayı vurdu, top kaleci Gökhan'ın bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 1-0.

Dakika 1: Ferdi'nin sağ kanattan çevirdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazında kontrol eden Berisha, sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.