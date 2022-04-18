Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

18.04.2022 19:20
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile 22 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile 22 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla yarın dostluk maçı yapacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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