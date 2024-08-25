Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yendi

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Saint Maximin, Dzeko
Gol: Dk. 15 Fred (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 29 Alikulov, Dk. 31 Akintola (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip 1-0 üstün tamamladı.
15. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in sağ kenardan orta alana verdiği pasta topla buluşan Fred'in, ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
21. dakikada Akintola'nın ceza sahasına girerken verdiği pasta topu kontrol eden Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic topa sahip oldu.
30. dakikada Szymanski'nin sol çaprazdan yaptığı ortada topu uzaklaştırmaya çalışan Alikulov'un kafa vuruşunda top kısa düşünce penaltı noktasında meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.
37. dakikada orta sahada topla buluşan Szymanski, ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında Dzeko'yu buldu. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çıkardı. Dönen topta İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası girişinde İsmail Yüksek'in uzaklaştıramadığı topu kazanan Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic başarılı oldu, dönen topla tekrar buluşan Varesanovic'in ikinci şutunda top az farkla auta gitti.
İlk 45 dakikalık bölümü Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.
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