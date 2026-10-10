Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Asensio, İrfan Can ve Oğuz'un golleriyle 3-0 yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Asensio, İrfan Can ve Oğuz'un golleriyle 3-0 yendi

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor\'u Asensio, İrfan Can ve Oğuz\'un golleriyle 3-0 yendi
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Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenildi. Konuk ekibin golleri 12. dakikada Asensio, 83. dakikada İrfan Can ve 87. dakikada Oğuz'dan geldi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana - Mithat, Sagnan, Ariss, Mocsi, Taylan (Dk. 82 Borreli), Olawoyin, Laçi (Dk. 72 Can), Adeire Mebude (Dk. 72 Emrecan), Ahmed Kutucu (Dk. 66 Doicaru), Ali Sowe.

FENERBAHÇE: Ederson - Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi (Dk. 88 İsmail), Asensio (Dk. 59 İrfan Can), Kerem (Dk. 88 Oppong), Greenwood (Dk. 80 Oğuz), Muriç (Dk. 81 Lukaku).

GOLLER: Dk. 12 Asensio, Dk. 83 İrfan Can, Dk. 87 Oğuz (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.

12'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem'in pasında Asensio, önünde bulduğu topu kaleye gönderdi. Savunmada Mithat'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52'nci dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Ahmed'in pasında ceza sahası yayı önünde topla buluşan Olawoyin'in şutunda top kalenin sağından dışarı gitti.

63'üncü dakikada Fenerbahçe'de Kerem'in sağ kanattan kale sahasına yerden gönderdiği pasa gelişine vuran Greenwood'un şutu savunmaya çarpıp dışarı çıktı.

73'üncü dakikada Fenerbahçe'de Kante, topla ilerleyip ceza sahasına girmeden sağ kanattaki takım arkadaşı Greenwood'a pasını aktardı. Greenwood'un ayak içiyle kaleye gönderdiği topu kaleci Fofana çeldi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

75'inci dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında Mithat çizgiye inerek arka direğe havadan ortasını yaptı, topu kontrol eden Emrecan'ın şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

76'ncı dakikada Çaykur Rizespor'da Emrecan'ın sol kanattan çizgiye inerek havadan ceza sahasına gönderdiği pasta, arka direkte topla buluşan Doicaru'nun şutunu kaleci Ederson kornere çeldi.

83'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor savunmasında Ariss'in pas hatasında araya giren Oğuz'un pasında, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can'ın doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

87'nci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Lukaku'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz'un şutunda top filelere gitti: 0-3.

Karşılaşma konuk ekip Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA
Trendyol Süper LigFenerbahçeRizesporFutbolSporSon Dakika

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