Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Konuk Etti

17.04.2026 20:20
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçına eksiklerle çıktı. Taraftarlar, anlamlı pankartlarla destek verdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda zorunlu tek değişik yaptı.

İtalyan çalıştırıcı, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada cezalı Jayden Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü ilk 11'de tercih etti.

Çaykur Rizespor karşısında kalede Ederson Moraes'i oynatan genç teknik adam, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta sahada N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev yaparken hücumda Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Sidiki Cherif şans buldu.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Anthony Musaba ise yedek soyundu.

Skriniar ilk 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, maça ilk 11'de başladı.

Hafta içindeki tüm antrenmanlarda aktif dinlenme uygulayan ve son antrenmanın da ilk bölümünde takımla çalışan Skriniar, ilk 11'de değerlendirildi.

3 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden Marco Asensio ile Edson Alvarez karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

İsmail takıma döndü

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İsmail Yüksek, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna yazıldı.

Milli oyuncu, maça yedek kulübesinde başladı ve teknik heyetten şans bekledi.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı 12 bin koltuk olmasına karşın taraftar, tribünlerdeki yerini aldı.

Müzik yayını yapılmadı, saygı duruşunda bulunuldu

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler nedeniyle statta karşılaşma öncesi müzik yayını yapılmadı.

Sarı lacivertli yönetim, okul saldırıları nedeniyle Çaykur Rizespor maçı öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinlikleri iptal etti.

Hayatını kaybedenler için karşılaşma ööncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Taraftardan anlamlı pankartlar

Sarı lacivertli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçında statta "En Büyük Değerimiz Öğrencilerimiz, En Büyük Güvencemiz Öğretmenlerimiz" ve "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" yazılı pankartlar astı.

Öte yandan 2 takım sahaya "Kaybettiğimiz her çocuk, kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." ortak pankartıyla çıktı.

Altyapıdan tek isim

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor karşısında yedek kulübesinde altyapıdan tek isim yer aldı.

17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.

Kaynak: AA

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Biricik Suden’den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Çiftçi’den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz Çiftçi'den okul saldırıları sonrası dikkat çeken çıkış: Mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle olmaz
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturması Sağlık Bakanlığı’ndan “hastane kayıtlarının silindiği“ iddialarına soruşturma
Gülistan Doku soruşturması! Sağlık Bakanlığı'ndan "hastane kayıtlarının silindiği" iddialarına soruşturma
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
