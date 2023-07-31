Fenerbahçe, Cengiz'de çıkmaza girdi! Marsilya'nın istekleri bitmek bilmiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Cengiz'de çıkmaza girdi! Marsilya'nın istekleri bitmek bilmiyor

31.07.2023 13:18

Fenerbahçe, Milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için uğraşırken, Marsilya'nın taleplerini karşılamakta zorlanıyor. Marsilya, bonservis bedeli olarak 16 milyon euro talep ederken, Fenerbahçe ise bu isteği karşılamakta zorlanıyor.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmaya çok yaklaşan Fenerbaçe, Marsilya'nın taleplerini karşılamakta zorlanıyor.

FENERBAHÇE, MASADAN KALKABİLİR

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın özellikle istediği Cengiz Ünder'de ısrarcı. Ancak Fransız ekibinin istekleri, sarı-lacivertli yönetimi masadan kaldıracak cinsten.

MARSİLYA'NIN İSTEKLERİ BİTMİYOR

Başarılı sağ kanat, 4 yıllık kontrat ve senelik 2.7 milyon euro maaş teklifini kabul etti. Ancak kulübü, ilk olarak 10 milyon euro + bonuslardan oluşan 11 milyon euroluk bonservise "Tamam" dedi. Ardından 10 milyon euronun yarısından fazlasını peşin ödenmesini istedi. Son olarak da bonusları artırıp rakamı 16 milyon euroya çekti.

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Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Cengiz'de çıkmaza girdi! Marsilya'nın istekleri bitmek bilmiyor - Son Dakika


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