Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Galip Geldi

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun ilk haftasında konuk olduğu Almanya ekibi Helios Grizzlys'i 3-0 yendi.
Sarı-lacivertli takım, CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Helios Grizzlys ile karşı karşıya geldi.
Volksbank Arena'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe, 25-23, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
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